Francis van Broekhuizen start in januari met eigen theatertournee

Van Broekhuizen is een van de bekendste operazangeressen van Nederland. In de voorstelling vertelt zij hoe zang in haar persoonlijke leven altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Zij deelt haar kennis over de muziekgeschiedenis en bepleit de heilzame werking van klassieke muziek.

Francis van Broekhuizen schittert in The Sound of Music: ‘Ik heb de film zelfs op mijn iPad gezet’

,,Bij twijfel hard zingen is een concert, theatercollege en cabaretvoorstelling in één”, aldus de sopraan, die meedeed aan De Verraders en in de finale stond van De Slimste Mens. Van Broekhuizen is op dit moment nog te zien in de musical The Sound of Music die door het land reist. Gregor Bak is bekend van diverse tv-programma’s, zoals Bakker Bak & Friends (met Cor Bakker) en Zo vader, zo zoon.