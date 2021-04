Frank Boeijen: ‘Medelijden hebben is de rode draad in mijn leven’

Begint het gesprek in het Amsterdamse Hotel de Goudfazant aanvankelijk nog wat oppervlakkig, gaat presentator Özcan Akyol later toch de diepte in met Boeijen. Het eerste onderwerp wat Akyol ter sprake brengt: hoe is het om als jongste op te groeien in een gezin van tien kinderen? ,,Je wordt helemaal niet opgemerkt, je valt niet op”, vertelt Boeijen. Of dat niet eenzaam is geweest? Welnee, stelt de zanger. ,,Het was juist het tegenovergestelde van eenzaam. Het gaf me een enorme vrijheid. Dat m’n vader om 10 uur ‘s avonds zei: ben je nog niet naar bed? Dat kon allemaal.”



Boeijen heeft het dus nooit als een last ervaren om als jongste in een groot gezin op te groeien. Hoe anders was dat voor zijn moeder, die volgens Boeijen wél een moeilijke tijd heeft gehad. ,,Het is zwaar geweest voor haar. Ze had ook geestelijke problemen. Soms kon ze het niet aan, dan liep ze weg.” Ze kwam altijd weer terecht. ,,Mijn vader kwam dan thuis van werk en ging haar zoeken.”



Aan liefde in huis kwam het Boeijen echter nooit tekort, al is hij ervan overtuigd dat zijn moeder liever iets anders met haar leven had willen doen. ,,Ik denk dat ze er in die tijd als vrouw de kans niet toe kreeg. Volgens mij was ze het liefst verpleegkundige geworden.” Die gedachte wekt medelijden bij hem op. Iets wat een grote, rode draad in zijn leven is. ,,Ik heb medelijden met iedereen.” Even later: ,,Het had beter geweest als ze vijf kinderen had gehad, in plaats van tien. Maar ze zou het oneens zijn als ze dit zou horen, ze hield heel veel van ons.”