Frank Dane: Geen half miljoen of een Tesla

De vriendin van Dane (echte naam Frank Kjærby Jensen) staat helemaal achter zijn carrièresprong, ondanks dat het stel zich realiseert dat ze minder tijd met elkaar zal doorbrengen. ,,Het is ingrijpend, maar zij weet hoe ontzettend mooi dit voor mij is, dat ik deze kans krijg en dat ik dit mag doen. Dit is de Champions League van de radio!'' Over de vraag of bij zo'n plek ook een hoog salaris hoort, is hij duidelijk. ,,Dat half miljoen, dat klopt niet. Was het maar zo veel. Ik ben bang dat ik slecht heb onderhandeld. Ik heb ook geen Tesla gekregen.''



Hoe Dane, die vanaf januari de overstap maakt, zijn show wil gaan invullen en wie zijn sidekicks worden, is nog niets bekend. Een woordvoerster van Talpa Radio laat weten dat er de komende maanden meer duidelijkheid wordt verwacht. Of Dane RTL Boulevard erbij blijft doen, is ook nog de vraag. Eén ding is voor de radiomaker in ieder geval duidelijk: hij zal Evers nooit kunnen evenaren. ,,Ik ben geen Edwin en zal dat ook nooit zijn. Ik kan alleen maar mijn stinkende best gaan doen en de leukste mensen vinden om het te gaan maken. Als je weet dat je het nooit zo goed gaat doen als Edwin, dan valt de druk wel mee.''



Evers noemde Dane vanavond 'het allergrootste talent van de radio'. ,,Ik weet dat de ochtend in goede handen is bij jou.''