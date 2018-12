Frank Dane: Niemand verwacht dat ik als Johan Cruijff ben

Top 2000 Café in Hilversum trekt meer mensen dan ooit

30 december Het is drukker dan ooit bij het Top 2000 Café in Hilversum. De wachttijden bij het café op het Mediapark lopen zondagavond op tot acht of negen uur. ,,Dat hebben we nog niet eerder gezien”, aldus een woordvoerder van de NPO.