Frank en Rogier herenigd in Rooijakkers over de Vloer: ‘Het komt goed’

Begin oktober werd bekend dat de twee flamboyante mannen tijdelijk afstand van elkaar hebben genomen. Frank vertrok naar hun stulpje in Zuid-Frankrijk om het winterklaar te maken, Rogier gaf er de voorkeur aan om in Den Haag te blijven. Hoewel de mannen de ‘tijdelijke afstand’ afdeden als iets kleins, mondde die toch uit in een grotere ruzie. Die vochten ze uit middels interviews in verschillende bladen, waarin onder meer het gedrag van Rogier veelvuldig werd besproken. Presentator Art Rooijakkers, die enkele weken geleden nog bij ze te gast was voor Rooijakkers over de vloer , besloot de realitysterren daarom uit te nodigen voor een videogesprek om de ruzie enigszins te kunnen sussen. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af of hun relatie nog wel kans van slagen had en of ze als duo doorgaan met het maken van televisie.

Heftig

Rogier kon de vragen van Rooijakkers aanvankelijk niet waarderen. ,,Dit gaan we er dus uit knippen. Dit gaan we niet gebruiken. Oké, cut”, reageerde hij op de presentator. Die probeerde zijn vraag vervolgens anders te formuleren. ,,Nee, dit is insinueren. Dat wil ik niet.”



Toch ontdooide Rogier en liet hij daarna weten dat het ‘zeker goed komt’. ,,We hebben al vaker met elkaar zo gecrasht, dan moet je even afstand nemen. Dat hebben we al eens eerder zo gedaan en dan is het na een tijdje weer goed”, beaamde ook Frank vanuit Frankrijk.



Het stel verzekerde Rooijakkers er in ieder geval van dat ze wel televisie blijven maken. ,,Dat vinden we het leukste om te doen, om mensen te helpen.” Ook hopen ze dat ze hun problemen in alle rust kunnen oplossen. ,,Met ons komt het goed, maak je geen zorgen.”