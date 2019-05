Frank Evenblij en Erik Dijkstra maken WK-lied: ‘De Leeuwinnen verdienen het’

,,Tijdens het laatste EK hoorde je wel dat nummer van John de Bever, ‘Je krijgt de lach niet van mijn gezicht’. Maar dat heeft niets met voetbal te maken en wordt bovendien door PSV geclaimd als kampioenslied. Het wordt gewoon tijd voor een plaatje voor de vrouwen, zoals de mannen dat hebben van Wolter Kroes en André Hazes.”

Jullie zijn toch journalisten, televisie en radiomakers, maar geen zangers?

,,We vonden het in eerste instantie dan ook geen goed idee. Bij het WK van 2014 is al gebleken: waar wij helemaal niet goed in zijn is zingen. Toch wel handig als je een liedje maakt. We hebben dat toen toch gedaan en zelfs live gezongen bij De Wereld Draait Door. Een dieptepunt van Bureau Sport. Het was verschrikkelijk.”

Waarom dan nu in de herkansing?

,,De Leeuwinnen verdienen het. We zijn benaderd Sjors van den Eerenbeemt, een producer die muziek maakt voor Jeroen van der Boom en Tino Martin. Hij zei: ik heb een idee voor een lied voor de Leeuwinnen. We vonden het eerst vreselijk. Zo van oh die jongens moeten ook weer zo nodig. Maar omdat het nog niet bestaat, vonden we dat de leeuwinnen het verdienen. Mocht er überhaupt een cent verdiend worden, dan gaat dat naar het goede doel. Twee, drie jaar geleden maakten we met Bureau Sport op televisie een serie over vrouwen. Onder het mom van ‘de vrouw is de nieuwe man’. Dat zie je trouwens ook terug in de Olympische Spelen waar meer vrouwelijke deelnemers zijn van Nederland zijn dan mannelijke. Ook meer vrouwelijke winnaars, wist je dat? Ze hebben geen lijflied, een moet de eerste zijn.”

Volledig scherm De leeuwinnen © ANP

En dan elke dag draaien natuurlijk. Ik begrijp dat jullie vanaf juni dagelijks Bureau Sport op de radio maken in het teken van het WK.

,,Klopt, vanaf 7 juni, in de middag, maar wel alleen zolang de vrouwen in het toernooi zitten, dus de eerste twee weken sowieso. Maar nee, we gaan dat nummer niet elke dag draaien, ook omdat we maar een half uur hebben. We hebben contact met speelsters, fans en betrokkenen in Frankrijk. Onze vaste rubrieken, zoals de Verhoorwagen en de Mystery Guest zijn nu gericht op het toernooi en de speelsters van Oranje.”

Is er nog concurrentie wat betreft de muziek?

,,Maandag hebben Jan de Smit, André Rieu, John de Bever en Jack van Gelder een plaatje gelanceerd, maar dat gaat niet specifiek over de Oranje Leeuwinnen, meer over Oranje in het algemeen.”

Hoe heet het plaatje eigenlijk?

,,Hoe kun je niet houden van elf voetbalvrouwen.”

Dat is een mond vol. Is dat ook meteen het refrein?

,,Officieel is het Elf voetbalvrouwen en dan tussen haakjes ervoor Hoe kun je niet houden van. En dat is natuurlijk ook zo. Als je die vrouwen ziet voetballen, dat is genieten, hoor. Ik denk dat Vivianne Miedema in de Keuken Kampioen Divisie en onderin de Eredivisie behoorlijk mee zou kunnen komen.”

Volledig scherm Miedema © Getty Images

Wordt het een hit?

,,Daar we niet echt op uit, al is het plaatje wel een meezinger. Mijn dochter van zeven had het twee keer gehoord en kende het al uit haar hoofd. Het lied wordt natuurlijk pas echt leuk als het elftal goed gaat draaien.”

Worden ze wereldkampioen?