Frank Masmeijer: Ik ben juist een heel gewone jongen

Het zijn woorden die in je achterhoofd voortdurend meereizen bij het lezen van het boek: sensatie, eigen beeld en de status van televisiester. Masmeijer die nog altijd gelukkig is met zijn vriendin Jaimy, toont zich kwetsbaar over zijn gezin en zijn (overleden) vader, maar is ook erg het mannetje met opmerkingen als ‘Ik zag er gelikt uit’, ‘mijn zaken waren prachtig’, ‘mijn vlotte babbel’ en ‘ik ben altijd snel in het leggen van contacten’. Bovendien koketteert hij hoofdstuk na hoofdstuk met (zijn omgang) met BN’ers (‘Boudewijn Buch was verliefd op mij’), wereldsterren, profvoetballers en, het meest opmerkelijk: grote namen in de onderwereld, zoals Willem Holleeder en Cor van Hout. Opvallend is een opmerking van Masmeijer tegen het einde van het boek. ,,Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in foute figuren… Ik denk dat mijn bovengemiddelde interesse in dat soort mensen er ook voor heeft gezorgd dat ik bij het hele drugsproject betrokken ben geraakt.”



Het is, mild gezegd, zeer twijfelachtig of het boek en de docu het beeld van Masmeijer veranderen. ,,Met het beeld in de docu ben ik niet gelukkig”, zegt de man die nog steeds terug op de televisie wil (‘Als er een leuk concept voorbij komt’). Het boek is een ander verhaal. ,,Ik vertel smeuïge verhalen en anekdotes. Over iedereen die ik tegenkwam door mijn vak. Ik vind het gewoon leuk als ik Roger Moore tegenkom of Cor van Hout in Zuid-Frankrijk. Dat heeft niets met koketteren te maken, maar is juist eerlijk. Je zult mij nooit betrappen op het feit dat ik mezelf zo geweldig vind. Ik ben juist een heel gewone jongen.”