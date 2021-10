Frans Bauer emotioneel: ‘Ik weet niet of ik de reanimatie van mijn vader ooit ga verwerken’

De vader van Frans Bauer overleed in 2015. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, kwam het overlijden toch nog onverwachts. Chris Bauer, die ook jarenlang de chauffeur van Frans was, leed aan longkanker. ,,Dan zou je denken dat hij daar aan komt te overlijden, maar mijn vader is uiteindelijk overleden aan een hartstilstand", vertelt Frans vanavond in de kappersstoel bij Özcan Akyol.



Begin 2015 werd Chris Bauer, die zelf landelijke bekendheid kreeg door zijn deelname aan de reallifesoap De Bauers, opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Ondanks zijn slechte medische conditie kwam de hartstilstand onverwacht. ,,Toen ik binnenkwam tijdens het bezoekuur, kwam ik bij een reanimatie”, vertelt Frans. Bijna zeven jaar later is hij enkel bij de gedachte al meteen weer terug bij dat moment. ,,Ik zie me weer uit die lift komen, ik zie mezelf uit de gang komen en ik zie dat ze bezig zijn achter een doek en uiteindelijk blijkt dat je vader te zijn.”



Frans breekt. Hij stamelt. ,,Het is iets heel geks, angstaanjagend ook als ik eraan terugdenk. Zo’n reanimatie.” Dan met gebroken stem. ,,Ik weet niet of ik dat ooit verwerk.” De tranen verschijnen in de ogen van de 47-jarige Brabander.