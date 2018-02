Frans Bauer legt einde carrière in handen van zoons

De zanger heeft een 'belangrijke afspraak' met zijn vier zonen, vertelde hij dinsdag in RTL Boulevard. Christiaan, Jan, Frans jr. en Lucas moeten in de gaten houden hoe hun vader op de bühne staat. ,, Als papa op een dag op het podium staat zoals Rob de Nijs, dan is dat perfect. Maar als dat anders is, dan moeten ze me thuis opsluiten", aldus de volkszanger.

Voorlopig is de 44-jarige zanger nog lang niet van plan om zijn microfoon aan de wilgen te hangen. Vrijdag ligt zijn nieuwe plaat Levenslied in de winkels. ,,Het is een album vol eigen geschreven liedjes, een weerspiegeling van hoe ik ben. Sommige liedjes zijn heel vrolijk, maar zoals je weet kent het leven bij mij ook heel veel tranen." Hij gaat in het album terug naar zijn wortels. ,,Ik ben de afgelopen jaren een beetje op zoek geweest naar mezelf en heb muziek geprobeerd te maken die wat breder is. Maar op een gegeven moment sta je op, kijk je in de spiegel en besef je dat je maar één ding echt leuk vindt, dat is het levenslied."