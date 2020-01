Frans Bauer verrast fans met Amerikaanse droom: ‘Have you got a moment for me?’

Bauer roept het ‘eindelijk’ van de daken: zijn hitsingle Heb je even voor mij is vertaald naar het Engels. ,,Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekend maken. A moment for me vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA! Helemaal happy!’', aldus Frans vanochtend bij een foto van de vermoedelijke single.

Gisteren deelde de Brabander al een korte video waarin hij in een studio zingt: ,,Have you got a moment for me? Make some time for me free’’. ,,Ik wil jullie dit niet onthouden. Komt eindelijk mijn lang gekoesterde droom uit?’’, luidt het bijschrift.

Grap

Volgers van Frans wensen hem veel succes met zijn nieuwe avontuur. Anderen menen dat het om een grap gaat. ,,Haha is dit echt? Doe nou niet Frans. Doe het gewoon maar niet’’ en ,,Is het 1 april? Vind je in het Nederlands super, maar in het Engels? Neehh...’’, schrijven ze. Ook wordt gedacht aan een eenmalige carnavalskraker.

Mocht Frans zich daadwerkelijk wagen aan Engelstalige muziek, dan is dat opmerkelijk. Hij onderscheidt zich met zijn typische levenslied-nummers. Tot zijn grootste hits behoren Als sterren aan de hemel staan (1994), De regenboog (1997), Heb je even voor mij (2003) en Als ik met jou op wolken zweef (2008).

Wel is van Frans bekend dat hij en zijn Mariska de Verenigde Staten een warm hart toedragen. In 2018 maakten zij voor de AVROTROS de serie Frans Bauer in Amerika.