Frans Bauer: Voor mij bestaat er geen slechte muziek

,,Weet je hoeveel kilometer ik vorige maand heb gereden?”, vraagt Frans Bauer aan het einde van het gesprek. ,,4700. Ja echt waar. Van Rhenen tot België. Optredens, afspraken, televisieprogramma’s, echt van alles. Als dat zo doorgaat, verslijt ik een auto per half jaar.”



Bauer, de vleesgeworden opgewektheid, lacht uitbundig. ,,Ja, man, ik ben 45 jaar en heb het nog nooit zó druk gehad.”



De zanger bracht deze week zijn nieuwe single uit, liep in de zomer als vanouds de braderieën, sportkantines en zomerfeesten af en is nu wekelijks te zien als coach bij The Voice Senior. De zanger/presentator zit bovendien vol in de voorbereidingen op zijn reis– en muziekprogramma’s, plus de nieuwe theatertour die in januari begint. ,,Supergaaf dat ik dit allemaal mag meemaken. Dat ik nog steeds meetel in de showbizz. Dat ik vijftienduizend mensen zie meezingen op een plein in Rhenen, óók bij een liedje van twintig jaar geleden.”



Bauer stapte dit jaar over van AvroTros naar RTL. ,,Niets ten nadele van de publieke omroep, maar hier heb ik de mogelijkheid om entertainmentprogramma’s te doen. En er staat veel te wachten”. Zijn eerste programma The Voice heeft vanavond zijn derde aflevering. De rode stoel past hem: de zanger adviseert, becommentarieert, maakt grapjes en passt kandidaten door als hij vindt dat ze bij een collega-coach beter passen. ,,Deze rol is nieuw, maar met coachen heb ik natuurlijk wel ervaring. Ik werk heel veel met mensen die een instrument bespelen. Dan coach je ze ook om het beste resultaat te krijgen wat je wil. Het moeilijke van The Voice is dat je te maken hebt met mensen die over het algemeen veel talent hebben, maar ook veel dingen tot een gewoonte hebben gemaakt. Als iemand al jarenlang op een bepaalde manier zingt, moet je daar op een speelse manier het beste uit zien te halen.”



‘Overdonderend’, noemt hij de reacties na de eerste uitzendingen van The Voice. ,,Dan kwam ik de supermarkt in en voor ik het wist, kreeg ik duizend schouderklopjes. Kijk, het leuke aan The Voice Senior is dat je meehelpt iemands droom te laten uitkomen. De kandidaten zijn allemaal mensen die zoveel liefde hebben voor het zingen, maar door werk, kinderen opvoeden of andere gebeurtenissen nooit toegekomen zijn aan een carrière. Kijk naar Jimmy, de winnaar van vorig jaar. Hij heeft nu een eigen theatertour. Hoe leuk is dat?”