Frans Bauer vreesde dat het niet goed zou komen met Mariska na herseninfarct

Frans Bauer dacht dat het niet meer goed zou komen met zijn vrouw Mariska toen bleek dat ze getroffen was door een herseninfarct. Dat vertelde de Brabantse zanger vanavond in het Omroep Max-programma Geef om je hersenen , waar het stel terugblikte op de heftige gebeurtenis. ‘Het werd van kwaad tot erger op de eerste hulp.’

Mariska hield het vanavond niet droog toen ze terugblikte op de dag dat ze getroffen werd door een herseninfarct. Eerder vandaag liet ze op Instagram al weten dat dat gebeurde toen ze boodschappen deed. ,,Ik dacht: heb ik iets verkeerds gegeten? Het voelde gewoon heel raar.”

Mariska’s man, Frans, voelde naar eigen zeggen wel aan dat er iets mis was. Samen gingen ze naar de huisarts, waar Mariska pilletjes voor een allergie voorgeschreven kreeg. ,,In de auto werd het steeds gekker. Ik had het idee dat ze dronken werd. Maar dat was natuurlijk niet zo. Dus toen ben ik direct doorgereden naar het ziekenhuis. En dat werd van kwaad tot erger op de eerste hulp. Haar gezicht begon scheef te zakken en ze kon haar armen en benen niet meer bewegen. Ik werd bang en dacht: dat gaat niet goed komen”, aldus de zanger.

Mariska is inmiddels fysiek aan de beterende hand, maar mentaal is het nog een flinke worsteling. ,,Vroeger hield ik dertig ballen in de lucht, het hele huishouden hield ik draaiende. En dat doe ik nu gewoon wat langzamer. Ik ben van een bezige bij een rustige vlinder geworden.”

Boodschap

De symptomen die horen bij een herseninfarct, waren Mariska Bauer (46) zo onbekend dat ze niet door had dat het haar overkwam. ‘Een infarct is iets voor oude mensen, dacht ik. Dit is een groot misverstand: het kan iedereen overkomen! Ook als je nog geen 50 bent. Gelukkig ben ik er goed vanaf gekomen. Aan de buitenkant zie je niks aan mij, maar ik heb mijn leven moeten aanpassen. Veel gevolgen van een herseninfarct zijn voor de buitenwereld niet zichtbaar’, schreef Mariska.

Mariska Bauer werd in januari getroffen door het infarct. Na intensieve revalidatie kreeg ze een aantal maanden later het idee dat het ‘een beetje beter ging’ en weet ze haar energie beter te verdelen.

