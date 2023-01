Frans Bauer was bang dat hij zijn vrouw zou verliezen: ‘Dat is het enige dat ik niet aankan’

Frans Bauer (49) heeft behoorlijk wat dood en verdriet meegemaakt in zijn leven, maar het moeilijkste dat de volkszanger heeft meegemaakt is dat zijn vrouw Mariska vorig jaar een herseninfarct kreeg. ,,Ik dacht: ze gaat dood. Dat is het enige dat ik niet aankan”, vertelde hij gisteravond in het programma De Kist .

In EO-programma De Kist praat Kefah Allush met BN’ers over leven en dood. Gisteravond sprak hij met Frans Bauer, die onder meer vertelde dat hij geen tijd wil koppelen aan iemands overlijden. ,,Ik praat nooit over tijd, daar heb ik een hekel aan. Het voelt allemaal als gisteren”, zei Bauer over de dood van zijn vader Chris. ,,Door er geen tijd aan te hangen, is het in mijn gedachten alsof hij nog bij me is. Het lijkt alsof het minder pijn doet.”

Hoewel de volkszanger veel naasten is verloren - zijn oom en tante stapten samen uit het leven, het broertje van zijn vrouw Mariska verongelukte - vond hij het herseninfarct van Mariska een jaar geleden het moeilijkste dat hij ooit heeft meegemaakt. ,,We waren samen, we zijn altijd samen. We waren aan het praten, en op een gegeven moment begon ze gek te praten. Voor je het weet zit je bij een huisarts, voordat je het dán weet zit je in het ziekenhuis. Het werd eigenlijk alleen maar slechter en slechter. Dan ga je heel gekke dingen denken”, zei Bauer emotioneel. Hij en ‘Maris’ - zoals hij haar liefkozend noemt - zijn al sinds hun zestiende samen.

Wonder

,,Ik dacht: ze gaat dood. Dat dacht ik echt. Dat is het enige dat ik niet aan kan. Je beseft op zo’n moment, dat het heel erg fout dreigt te gaan, hoeveel je van iemand houdt. Dan is die angst voor de kist duizend keer groter dan als ik er zelf in zou moeten gaan.” Hij voelde zich machteloos. ,,Je kan er voor haar zijn, maar je kunt niks doen”, vertelde Bauer. ,,Ik bid eigenlijk nooit, maar sinds die dag wel.” Met Mariska gaat het goed. ,,Het is een wonder dat ze zover is gekomen.”

Zelf hoopt Bauer dat, als hij komt te overlijden, dat zijn kinderen zullen denken: ‘Hij is een goede vader geweest’. Net zoals hij dat zelf denkt over zíjn vader. ,,Het gaat niet om hoeveel gouden platen ik heb vergaard. Het allerbelangrijkste is dat ik een goede vader ben.”

