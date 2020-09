Franse minister verdedigt ‘geseksualiseerd’ Cuties: ‘Beelden uit context gehaald’

Volgens de begin juli aangestelde minister staat de kritiek haaks op wat regisseur Maimouna Doucouré met de film wilde overbrengen. ,,De opmerkingen zijn gebaseerd op een reeks uit de context gehaalde beelden van de film”, aldus Bachelot. De film moet volgens haar en de Franse afgevaardigde voor gendergelijkheid Elisabeth Moreno juist een vreedzaam debat aanwakkeren.



De oorspronkelijk Franse film Cuties gaat over de 11-jarige Amy, die bij een dansgroepje gaat dat bewegingen van popsterren imiteert. De film is op Netflix te zien en ter promotie had de streamingdienst een poster gemaakt waarop de jonge meisjes suggestieve posities aannemen. Ook in de film zelf doen de meisjes seksueel getinte dansjes en komen ze in situaties terecht waar ze te jong voor zijn. Dit probleem van seksualisering van kinderen is precies wat de regisseur met de film aan de kaak wil stellen.