Franse politie laakt 'laksheid' Memphis: miljoenenroof was te voorkomen

Thierry Baudet onthult: Ik ben verliefd én verloofd

21:48 Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet (35) is verliefd én verloofd. Dat heeft de politicus vanavond bekendgemaakt op sociale media. Over het liefdesleven van Baudet was nagenoeg niets bekend. Alleen in kleine kring sprak hij over zijn relatie met de vrouw die hem 'de afgelopen maanden vleugels heeft gegeven'.