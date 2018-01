Franse prominente vrouwen: #metoo slaat door, niks mis met flirten

top 10 Nederlandse bioscopen beleven topjaar dankzij Minions en Pirates

9 januari Voor het tiende opeenvolgende jaar is het bioscoopbezoek in Nederland gestegen. Vorig jaar gingen ruim 1,7 miljoen kaartjes meer over de toonbank dan in 2016. In totaal werden in Nederland vorig jaar bijna 36 miljoen bioscoopkaarten verkocht, een stijging van 5,26 procent. De best bezochte films waren vervolgfilms: de animatiefilm Verschrikkelijke Ikke 3 en het avonturenspektakel Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge.