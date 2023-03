Franse sterauteur slaagt er via rechter niet in Nederlandse ‘pornofilm’ te verbieden

euphoria-ster Hunter Schafer wil niet meer ‘alleen maar als trans vrouw gecast worden’ na acteerde­buut

Sinds ze haar acteerdebuut maakte in hitserie Euphoria staat het leven van de 24-jarige Hunter Schafer op zijn kop. De acteerklussen stapelen zich op, maar Schafer heeft moeite met castingbureaus die haar alleen een rol willen aanbieden omdat ze een transgender vrouw is. Dat vertelt ze in een interview met Elle. ‘Ik werd bang om steeds in dezelfde rol vast te zitten.’