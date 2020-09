Franse zangeres Juliette Gréco (93) overleden

De Franse chansonnière en actrice werd beroemd door haar vertolkingen van teksten van Albert Camus, Jean-Paul Sartre en Jacques Prévert. In 2002 werd ze benoemd tot officier in het Franse Legioen van Eer.



Een bekend nummer van het Franse icoon is Déshabillez-moi (Kleed me uit). Ze kreeg in 2016 een beroerte, het jaar waarin ze ook haar enige dochter verloor. Ze stopte toen met liedjes maken. ,,Ik mis het vreselijk. Mijn reden om te leven is zingen”, verklaarde ze onlangs in een interview. Bij haar afscheidstournee in 2015 deed ze onder meer theater Carré in Amsterdam aan.



Ze stierf vandaag, omringd door haar familie, in haar huis in Ramatuelle in Zuid-Frankrijk. ‘Haar leven was buitengewoon’, laat de familie weten.