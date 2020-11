Fred drijft de spot met zichzelf en zwangere Samantha opgenomen in het ziekenhuis

Zo fris en fruitig hebben we Maxime Meiland en dochter Claire zelden gezien nadat ze zijn ontwaakt.

Volledig scherm Screendump © Instagram Maxime Meiland

Kickbokser Rico Verhoeven geeft de voorkeur aan peperdure wagens en hippe outfits. ‘We ride in style’, benadrukt hij.

Volledig scherm Screendump © Rico Verhoeven

Richard Groenendijk scoort de pannen van het dak met zijn hit Tebbie nou op je muil? De cabaretier houdt er ook nog een fantasie aan over, want stel je eens voor dat Billie Eilish of Harry Styles het nummer in de hitlijsten zien staan. ‘Die moeten toch denken dat wij met z’n allen gék zijn geworden?!’, aldus Groenendijk.

Volledig scherm Screendump © Instagram Richard Groenendijk

Lange tijd wist het panel van The Masked Singer niet dat Noortje Herlaar in het vossenpak zat. Dat maakt Barry Atsma een trotse vriend.

Volledig scherm Screendump © Instagram Barry Atsma

Janken, krijsen en brullen: acteur Patrick Martens was als de dood voor de goedheiligman, maar nam wel graag wat snoepgoed aan.

Volledig scherm Screendump © Instagram Patrick Martens

Aftellen geblazen voor Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit Oh Oh Cherso. De hoogzwangere realityster is vanochtend opgenomen in het ziekenhuis en het is dus een kwestie van tijd tot ze haar kleine spruit kan omarmen.

Volledig scherm Screendump © Instagram Samantha de Jong

Ondanks wat nare weken, is Fred van Leer niet zijn humor verloren. ‘Jammer dat ik dit jaar niet bij u op schoot mag zitten maar dat is in mijn situatie misschien wel even beter. Maar ik wil met alle liefde u gouden staaf vast houden’, grapt de Rotterdamse stylist.

Volledig scherm Screendump © Instagram Fred van Leer