Fred van Leer maakt nieuwe reeks Say yes to the dress voor TLC

De programma’s van Fred waren voor TLC-begrippen behoorlijk succesvol. De eerste afleveringen van Alles uit de kast en Say yes to the dress trokken vorig jaar respectievelijk 124.000 en 176.000 kijkers, terwijl shows van de zender zelden meer dan 100.000 man publiek trekken.



De Amerikaanse versie van Say yes to the dress, waarin te zien is hoe bruiden op zoek gaan naar hun ideale trouwjurk, is al jaren een publiekstrekker op TLC. De zender introduceerde de Benelux-versie enkele jaren geleden al, maar toen met de Amerikaan Randy Fenoli als presentator. Van Leer praatte afgelopen zomer de eerste volledig Nederlandstalige editie aan elkaar.



Het was zijn tweede programma op het kanaal, nadat hij in het voorjaar zijn debuut had gemaakt met Alles uit de kast. Daarin helpt hij vrouwen die moeite hebben zichzelf te kleden.