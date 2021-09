Fred van Leer raakt 7 kilo kwijt met wandelen: ‘Ik zet wel 18.000 passen per dag’

Vier maanden geleden begon Van Leer aan zijn dagelijkse rondje om fit te worden voor zijn grote verjaardagsfuif in Ahoy , maar ‘dat feest ging niet door’ vanwege corona. ,,Toch blij dat ik het gedaan heb, want ik ga wel weer het theater in. Ik zet elke dag gemiddeld 18.000 stappen. Ik ben 7 kilo kwijt. Ik ben überfit en het is het allerlekkerste wat ik kan doen want je hoofd wordt leeg en het is een soort natuurlijke antidepressiva.”

De Rotterdamse stylist, die op tv onder meer te zien is in Chantal's Beauty Camper en als presentator in Say Yes to the Dress, heeft een zware tijd gehad. Er werd vorig jaar een privéfilmpje gelekt, hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis en stond oog in oog met overvallers bij zijn huis.