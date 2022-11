Fred van Leer weer langzaam aan het werk na cancelen theatertour

,,Een teken van leven vanuit Rotterdam”, begint Van Leer zijn boodschap. ,,Ik ben een tijdje helemaal offline geweest. Dat was stiekem best wel lekker.” In de video vertelt Van Leer eveneens dat het niet zo is dat hij nooit meer gaat werken. ,,Ik ga weer heel langzaam aan gewoon aan het werk.”

Half november maakte Van Leer bekend dat hij had besloten zijn theatertour En Route van volgend jaar te annuleren. Dat noemde hij ‘het moeilijkste besluit’ dat hij in zijn carrière heeft moeten nemen. Van Leer schreef ‘noodgedwongen’ een stap terug te moeten doen. ,,Toen het licht uitging na mijn laatste Fred & Friends show in Ahoy, is bij mij het spreekwoordelijke licht ook uitgegaan”, verklaarde hij.

In de video die Van Leer dinsdag deelt, bedankt hij alle mensen die hem ‘lieve berichten’ hebben gestuurd. ,,Dat is hartverwarmend. Dat is echt zo. Ik voel me daardoor echt gesteund.”

