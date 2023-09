Freek de Jonge gaat in 2024 op tournee om 80ste verjaardag te vieren

Leontine Ruiters krabbelt op: ‘We staan allemaal achter Marco’

Leontine Ruiters (55) krabbelt op na bewogen jaren, waarin ze scheidde van haar man Marco Borsato. Afgelopen winter bereikte ze een dieptepunt, vertelt ze in tijdschrift Nouveau. ,,Ik had nergens meer zin in en was zo moe dat ik mijn ene been niet meer voor het andere kon zetten.”