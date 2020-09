Freek de Jonge strijdt tegen racisme: ‘Kleine moeite voor groot probleem’

‘Vanmorgen liep ik over de Dam en hield me even bezig met racisme, kleine moeite voor groot probleem’, schrijft de 76-jarige cabaretier bij de foto. Op het plaatje staat hij op de Dam in Amsterdam met een bord in zijn handen. Op dat bord staan de teksten ‘zolang er systematisch racisme is, staat hier iemand’ en ‘as long as systemic racism exists, someone will stand here’.



Voor de actie Zo lang het nodig is staat er iedere dag tussen negen en vijf uur iemand op de Dam met het bord. Mensen worden gevraagd het bord een uurtje vast te houden, om zo samen aandacht te vragen voor het probleem.