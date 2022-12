Freek onder de indruk van Coldplay en Avicii en Ede Staal komt ook nog langs in de oudejaarsconference

Hollands glorie

536. Ede Staal - 't Het nog nooit zo donker west (vandaag te horen op de radio tussen 23.00 en 00.00 uur)

Een van die liedjes die onlosmakelijk verbonden zijn aan een provincie, nooit een landelijke hit waren en toch in de Top 2000 staan. Staal, die in 1986 op 44-jarige leeftijd overleed, is een begrip in Groningen. Zijn lied in streektaal over twee oude geliefden die kort na elkaar overlijden staat voor de vierde keer op rij in de lijst, dankzij een succesvolle Groningse lobby. Wie zaterdag naar de oudejaarsconference van Claudia de Breij kijkt (vanuit Groningen), hoort het lied langskomen. Er spreekt hoop uit de tekst, want na de deprimerende regel ’t Het nog nooit zo donker west volgt het optimisme: of ’t wer altied wel weer licht.