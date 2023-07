Freek Vonk en Franka Vedder uit elkaar: ‘Onze levens samen blijkt onoplosbare puzzel’

‘Via deze weg willen we laten weten dat we hebben besloten om uit elkaar te gaan. Helaas bleek het voor ons een onoplosbare puzzel om onze levens op elkaar af te stemmen. Ondanks dat dit voor ons beiden heel verdrietig is, kijken we óók terug op twee héle mooie en liefdevolle jaren, waarin we ontzettend dierbare herinneringen hebben gemaakt', schrijft Vonk (40) bij wat kiekjes van het stel op Instagram.

Vedder (28) en Vonk benadrukken dat er ‘absoluut geen ruzie of narigheid tussen ons is’ en dat ze allebei graag hun relatie hadden voortgezet. ‘We houden nog steeds ontzettend veel van elkaar, maar echte liefde betekent helaas soms ook dat je elkaar moet loslaten - hoe droevig dat ook is’, schrijven ze. ‘We houden samen contact en gaan beiden verder vol positiviteit, optimisme en (nog steeds en voor altijd!) veel liefdevolle support naar elkaar toe.’ Vonk is voor zijn werk als bioloog vaak langere tijd op reis, al maakten ze de afgelopen jaren ook vaak samen tripjes.

De afgelopen maanden was Vonk druk met het ‘uitbroeden’ van drie larven die zich in zijn been hadden genesteld tijdens eens bezoek aan Costa Rica, waarvan hij er uiteindelijk van een ‘beviel’. Hoewel veel mensen gruwden van het idee om zulke parasieten bij zich te dragen, vond Vonk het een ‘weergaloze’ ervaring en stond Vedder voor de volle honderd procent achter haar vriend.

Goedgekeurd door varaan

In de zomer van 2021 maakte Vonk bekend vlinders in zijn buik te voelen voor Franka, die sinds 2017 eigenaar is van het sieradenmerk Franky Amsterdam. Kort daarna ontmoette ook Freeks huisdier haar, varaan Johan. Franka was zo te zien niet bang voor het grote beest: op een kiekje dat de tv-bioloog deelt, was te zien hoe ze Johan met een grote glimlach in haar handen houdt.

Afgelopen Valentijnsdag liet Vonk nog eens publiekelijk weten waarom hij zo dol is op Vedder, die toen had besloten om de omzet van haar sieradenlijn van een dag te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. ‘Jij bent zo’n bijzonder en prachtig mens, lieve babe', schreef hij op Instagram. ‘Je staat altijd en overal voor iedereen klaar, je denkt nooit alleen aan jezelf en je wil altijd zoveel mogelijk andere mensen helpen’.

Freek had tot 2015 twee jaar lang een relatie met presentatrice Eva Jinek.

