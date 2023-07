Freek Vonk heeft babynieuws: veelbesproken larve is nu een vlieg

De veelbesproken larve die drie maanden lang in het been van Freek Vonk leefde, is ontpopt tot een vlieg. De tv-bioloog deelt het nieuws vol enthousiasme op Instagram. Hij schrijft dat Kwak, zoals hij het diertje noemt, een ‘pareltje’ is geworden.

,,Na bijna twee maanden in spanning te hebben gezeten was het vannacht dan eindelijk zover! Kwak de Larf (of eigenlijk Kwak de Pop!) heeft zijn adembenemende metamorfose voltooid en is vannacht als volwassen vlieg (horzel) uit zijn cocon gekropen...”, meldt Vonk bij een serie foto’s van Kwak. ,,En WHOAAHH, niet normaal wat een PRACHTIG dier! Kwak is ongeveer zo groot als een hommel en heeft gloeiend rode ogen, een prachtig zilveren gezichtje, en een oogverblindend blauw achterlijf met een glinsterende metaalachtige glans.”

Volgens Vonk komt de vlieg alleen voor in de tropen van Midden- en Zuid-Amerika en wordt hij zelden waargenomen. ,,Dus dat we hem nu zo uitgebreid hebben kunnen fotograferen en filmen is uniek. Die beelden zullen we natuurlijk meenemen in de video die ik later deze zomer zal posten - en waarin álles terugkomt: van de allereerste tekenen dat de larven in mijn been gekropen waren, hun ontwikkeling, de geboorte, de verpopping, tot het moment dat ‘ie als volwassen horzel tevoorschijn komt uit zijn cocon.”

Vlees en bloed

De 40-jarige Vonk kijkt terug op ‘een SUPER bizar avontuur’, vervolgt hij. ,,Want hoe ik ook naar deze vlieg kijk, het is letterlijk mijn eigen vlees en bloed... En dat is echt een heel apart gevoel! En zeg eens eerlijk, als je naar dat lieve koppie kijkt, dan zie je toch ook wel dat het mijn kind is, toch?” grapt hij.

Echt lang kan Vonk niet van zijn ‘baby’ genieten: dergelijke vliegen leven niet langer dan een paar dagen. ,,Ze hebben zelfs geen monddelen, dus ze kunnen ook niet eten, drinken, of bijten. Ook steken kunnen ze niet. Deze vlieg is dus totaal ongevaarlijk.”

Oorspronkelijk zaten er drie larven in het been van de bioloog. De andere twee, Kwik en Kwek, overleden voordat ze volgroeid waren.

