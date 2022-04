Freek Vonk nieuwe stem EO-natuurseries : ‘Een enorme eer’

Pauline Wingelaar over verlies van dochter Belle: ‘Ik was dus niet gek, er klopte écht iets niet’

Pauline Wingelaar, bekend van Echte Gooische moeders, was vanaf het eerste moment dat ze zwanger was van dochter Belle vreselijk bezorgd. Het meisje werd met 22 weken geboren en overleed na drie kwartier. ,,Ik zei steeds: ‘Ik ben zielsgelukkig, maar ik zit niet lekker in de wedstrijd’.’’ Dat vertelt ze in de nieuwe Linda.

