French Montana is een jaar nuchter na ziekenhuisopname

video Vertrouwen in de koning flink gedaald: ‘Rapport­cij­fer voor dit jaar is onvoldoen­de’

28 december Het vertrouwen in koning Willem-Alexander heeft dit coronajaar een flinke deuk opgelopen. Nog maar 47 procent van de Nederlanders heeft tamelijk veel of veel vertrouwen in de vorst, dit was in april van dit jaar nog 76 procent. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur.