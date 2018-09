Frenna en Lil' Kleine coveren Abel

Op Verleden Tijd komen flarden uit Onderweg terug en is ook de bekende melodie van de hit te horen. Frenna en Lil' Kleine zingen naast hun raps ook een gedeelte. Onderweg was in 2000 een van de grootste hits van het jaar en betekende het begin van een kortstondige carrière voor de band Abel. De single stond zes weken bovenaan in de hitlijsten. Abel, onder aanvoering van Joris Rasenberg, kon dat succes daarna nooit meer evenaren.

In 2011 gebruikte Anouk de plaat overigens ook al als basis voor haar single What Have You Done.