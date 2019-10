Friends-fans voelen zich bekocht na jubileumspecial: ‘Welke prutser heeft dit bedacht?’

Aanleiding voor de eenmalige voorstelling Friends 25: The One with the Anniversary is het 25-jarig bestaan van de serie. ,,Om dit te vieren brengen we iconische afleveringen, exclusieve interviews en nog nooit eerder vertoonde beelden voor het eerst naar het grote doek’’, kondigden de bioscopen groots aan. Fans van Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey en Rachel kwamen echter van een koude kermis thuis.



Op Twitter regent het reacties van bezoekers die afleveringen te zien kregen die ook op Netflix te zien zijn. Gesproken wordt van een aanfluiting en oplichting. ‘Geen Janice, geen Emma, geen Vegas, geen bruiloft van Chandler en Monica en geen smelly cat. Zelfs de slotaflevering niet. Welke prutser van Warner Bros heeft dit bedacht?’, is een greep uit de reacties.



Bioscoopketens Pathé en Vue laten weten de negatieve reacties te betreuren. ,,Dit is heel vervelend en we zijn druk bezig de feedback te verzamelen. We willen iedereen graag persoonlijk te woord staan. We compenseren de bezoekers graag met een voucher voor popcorn of een drankje’’, laat een woordvoerster van Pathé aan deze site weten.



Bij Vue wordt nog aan ‘een oplossing’ gewerkt.