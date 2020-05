Frits Spits sprak woorden waar je als kijker stil van wordt

Soms zou je een bijzonder programma of een tv-fragment willen inlijsten en ophangen in je woonkamer. Om het te koesteren, er keer op keer naar te kijken en het bij de hand te hebben voor wie er ook langskomt en behoefte heeft aan troost en een paar wijze woorden. Als het had gekund, had ik dat meteen gedaan met de aflevering van De Geknipte Gast van gisteravond, met Frits Spits.



Ik hoor tot de generatie voor wie Frits een held is. Hoe vaak heeft hij mij al niet weten te raken? Met een liedje, een mooie zin of gewoon met die stem, die zelfs een boodschappenbriefje nog warm en meeslepend kan laten klinken. Maar in het interview met Özcan Akyol, waar door de coronamaatregelen geen schaar aan te pas kwam, bood hij hoop. Niet alleen door wat hij zei, maar ook door hoe hij tegenover Eus zat, in de kappersstoel.