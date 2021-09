Froger en Acda fietsen met met deelnemers Tour du ALS 1,2 miljoen euro bij elkaar

,,Het was een bijzonder pittige klim”, aldus Froger over zijn fietstocht. ,,Met deze intense ervaring heb ik nog meer bewondering voor de ALS-patiënten die met ons omhoog zijn gegaan, wat een ongekende prestatie!” Ook Natasja Froger deed mee aan het sportevenement. Zij kwam wandelend aan de top.



De verwachting is dat de teller nog verder oploopt. Mensen kunnen tot eind september doneren.



ALS is een aandoening van het zenuwstelsel. Op dit moment overleeft geen enkele patiënt de ALS-diagnose. Driekwart van de opbrengst van de Tour du ALS is voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Een kwart is bestemd voor het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven van ALS-patiënten.