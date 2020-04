Frontberichten gaat maand langer door, voortaan in weekend

Zanger Dries ‘Andres’ Holten (84) overleden

13:08 Zanger en tekstschrijver Dries Holten is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend als Andres, de helft van het duo Sandra en Andres, dat hij samen met Sandra Reemer vormde van 1966 tot 1975. Met hun nummer Storybook Children stonden ze in 1968 dertien weken in de Top 40.