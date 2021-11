Frontberichten keert terug op tv met Jeroen Pauw als presentator

Frontberichten, waarin Nederlanders in vitale beroepen vloggen over hun werk in coronatijd, was vorig jaar een grote hit. Het BNNVARA-programma werd genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf. De serie wordt nu eenmalig teruggehaald vanwege de hoge besmettingscijfers, de oplopende ziekenhuisopnames en druk op de zorg. In de live-uitzending praat Pauw met de vloggers over wat ze tijdens hun werk meemaken.



Maker en bedenker Geertjan Lassche zei vorige week nog dat de kans klein is dat Frontberichten terugkeert. ,,Dat zorgverleners in maart 2020 zelf verslaggevers werden was een noodsprong, omdat wij toen als journalisten niet of nauwelijks toegang hadden tot de ziekenhuizen. Maar inmiddels kunnen media er wel weer zelf zijn. Ook hoort journalistiek zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Daarom worden de Frontberichten-vloggers voor deze uitzending gefilmd door journalisten.”