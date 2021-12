Froukje en Goldband allebei drie keer in Song van het Jaar-top 10

Froukje staat op 1 met Ik Wil Dansen en op 4 en 5 met respectievelijk Onbezonnen en Niets Tussen. Nog nooit wist een act in de 37-jarige historie van de verkiezing met drie singles in de top 5 te belanden. Goldband eindigde op 2, 3 en 6 met De Langste Nacht, Noodgeval en Tweede Kamer. De laatste was een samenwerking met zangeres Sophie Straat.

Ook de rest van de top 10 is bijna volledig in Nederlandse handen. Op 7 staat S10 met Adem Je In, plaats 8 wordt ingenomen door Afraid Of The Dark van Chef’Special en Hyperventilatie van Antoon werd naar de 9e plaats gestemd.

Alleen songfestivalwinnaar Måneskin is de enige niet-Nederlandse act bij de bovenste tien. Hun winnende Zitti E Buoni sluit de top 10 af.

3voor12 maakte gisteren al bekend dat de 20-jarige Froukje de nummer 1 was geworden. Ze is de jongste winnares in ruim 20 jaar.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: