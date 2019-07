FvD-stemmer Johan Derksen keihard: ‘Baudet blaast hele club op’

Het is een scène uit november 2018. Johan Derksen verscheen als opvallende en speciale gast op het partijcongres van Forum voor Democratie. De besnorde zestiger nam het eerste exemplaar van het boek dat Stan de Jong schreef over FvD-Kamerlid Theo Hiddema in ontvangst. ,,Ik vind het heel belangrijk dat fatsoenlijk rechts zich in Nederland laat horen”, sprak Derksen toen. ,,Ik ben geen lid, maar zal wel op jullie stemmen.” Hoe anders is het acht maanden later. ,,Ik sympathiseerde wel met die club en heb ook op ze gestemd”, begint Derksen zijn tirade nog mild bij Jinek . ,,Als tegenstem tegen GroenLinks. Die werden me iets te machtig en kregen een te grote mond in dit land. Maar ik vind nu dat Baudet aan zelfoverschatting ten onder is gegaan", zegt hij over de partijleider van Forum voor Democratie.

Otten

De manier waarop senator Henk Otten uit de partij is gegooid, zit Derksen hoog. ,,Baudet blaast die hele club van hem op. Ik vind het werkelijk stuitend hoe hij deze meneer Otten liquideert.” Derksen geeft aan meer met de politieke ideeën van Otten te hebben dan met die van Baudet en dat de partij hem aan het kwijtraken is als kiezer. ,,Die meneer Otten heeft ook de basis van de partij gelegd en die Baudet is nu gek geworden van het succes. Iemand moet de handrem aantrekken of hem een draai om de oren geven. Want het is gewoon een blaag die zichzelf schromelijk overschat.”



Derksen stelt dat de partijleider zichzelf te belangrijk vindt. ,,Baudet wil nu mister big star spelen. Ieder interview begint een soort cabaretshow voor academici te worden, want het moet steeds weer gekker.” Ook stoort het Derksen dat de voorman van FvD geen afstand neemt van een mogelijk Nexit. ,,We worden elke dag om de oren geslagen met wat er in Engeland gebeurt. En dan vindt Baudet ook nog dat de gaskraan in Groningen helemaal niet dichtgedraaid moet worden, terwijl daar de bewoners op een bijzonder onbeschaafde manier behandeld worden. Dan denk ik: hoe durf je het te zeggen?.”



Het vertrouwen van Derksen is inmiddels helemaal weg, ondanks dat Baudet volgens hem ook wel een heleboel goede ideeën had. ,,Na enig succes kan hij zijn eigen partij niet eens runnen, laat staan een land.”