Gaat Duncan Laurence met dit nummer naar Eurovisie Songfestival?

Er zijn aanwijzingen dat singer-songwriter Duncan Laurence (24) met het intieme liefdesliedje Arcade Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Israël. De zanger presenteert zijn nummer morgen officieel bij De Wereld Draait Door , maar het lijkt erop dat de inzending vandaag toch is uitgelekt. Of het daadwerkelijk om zijn ESF-lied gaat, is nog niet door de organiserende omroep Avrotros bevestigd.

De afgelopen dagen zette Duncan de Moor (zijn echte naam, red.) op Instagram steeds onderdelen van een grote foto die nog altijd niet compleet is. Daarop is hij te zien tegen een donkere achtergrond vol rook. Speurwerk van songfestivalfanaten wees echter uit dat de uiteindelijke foto ook zijn naam plus het woord Arcade zal bevatten. De muziek en tekst van dat nummer werd geschreven door Duncan, terwijl het werd geproduceerd Wouter Hardy en Joel Sjöö. Vandaag was op internet even sprake naar een verwijzing naar het nummer. Die link werd in de loop van de dag plotseling onvindbaar.

Het nummer Arcade is nog steeds, en al sinds 21 februari, te beluisteren op YouTube. Daarbij ook de tekst die gaat over iemand met een gebroken hart die veel moeite heeft de barsten in zijn geluk weer te dichten. ,,Ik heb alle liefde die ik nog in me had gegeven. We waren altijd al een verliezend spel”, zijn twee zinnen uit het refrein. En: ,,Ik voel me een kleine jongen in een grote speelhal en raakte verslaafd aan een verliezend spel.” Duncan zingt Arcade met een vrij hoge (kop)stem en hij wordt door alleen een pianist begeleid. Of hij met deze, intieme versie naar het internationale liedjesfestijn gaat, is onduidelijk.

Voice

Op een site die jonge Nederlandse artiesten zoals Duncan volgt, is de foto van Arcade ook te zien. Daar staat overigens ook dat hij een stampende dancetrack opnam met dj-producer Jordi Rivera: het nummer Junkie For Your Love. De beats van het nieuwe nummer zijn te horen in een kort filmpje waarin de stem van Duncan ontbreekt.

Duncan de Moor deed hij in 2014 mee aan The voice of Holland. Hij schopte het tot de halve finale. Hij studeerde aan de Rockacademie in Tilburg waar hij nog altijd woont en, net als in Amsterdam, zangles geeft. Hij zingt op donderdag 16 mei in de tweede halve finale om een plek in de eindstrijd van het Eurovisie Songfestival. Van de 18 landen moet Laurence bij de beste 10 eindigen om zich in Tel Aviv voor de finale van twee dagen later te kwalificeren.

Volgens Eric van Stade, algemeen directeur Avrotros en lid van de selectiecommissie werd unaniem voor Duncan Laurence gekozen. ,,We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is’’, liet hij in januari weten. Het was overigens zangeres Ilse DeLange, die de zanger tijdens The Voice coachte, die zijn naam bij de commissie opgooide. ,,Duncan heeft de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek. Duncan is heel bijzonder. Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles vind ik.”

Volledig scherm De fragmenten van de grotere foto, gepost door Duncan © Instagram