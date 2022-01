Gaat Klem ook op witte doek scoren? ‘Moet je niet blindstaren op bioscoopcijfers’

Eigenlijk had scenarist en regisseur Frank Ketelaar het gevoel dat het na drie seizoenen wel gebeurd was met de door hem bedachte misdaadserie Klem. ,,Toen we klaar waren met het derde seizoen werd mij toch om een vervolg gevraagd. Maar ik zag het niet zitten.” Voor wie de kijkcijferhit niet gezien heeft: het draait om twee mannen die door de vriendschap van hun wederzijdse dochters met elkaar in contact komen, maar door de dubieuze activiteiten van Marius (Jacob Derwig) in een draaikolk van misdaden, geweld en bedreigingen belanden. Ketelaar: ,,Ik had na het laatste seizoen van Klem het idee dat ik met mijn grasmaaier elk sprietje van dit verhaal wel had gekortwiekt.”