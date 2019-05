Gaat Rodanya tijdens dreamdate met Danicio de fout in?

Het Temptation -avontuur zit er bijna op voor de koppels en verleid(st)ers. Waar Roger en Laura niet kunnen wachten om elkaar weer in de armen te vallen, ligt het bij de andere stelletjes iets ingewikkelder. Daar zijn de nodige twijfels toegeslagen. Want hoe oprecht is Heikki eigenlijk, vraagt Milou zich af. En ook Sidney en Demi zijn niet meer zo zeker van hun relatie, iets dat in eerste instantie niet eens bij de twee zou opkomen. Voor Rodanya en Morgan geldt hetzelfde. Sterker nog, Rodanya weet zelfs niet eens zeker of ze Morgan wel weer wil terugzien. Om de deelnemers voor de laatste keer het vuur aan hun schenen te leggen, hebben de programmamakers de meest romantische plekjes uitgezocht voor de dreamdates . Zoals verwacht koos Demi voor Gaetan, Rodanya voor Danicio en Milou voor Jaimy. Laura liep een blauwtje: zij wilde Gaetan meenemen, maar hij weigerde. En dus had ze geen andere keuze dan voor verleider Maxime te kiezen. Die was zichtbaar beledigd - ‘Ik ben nooit een tweede keus’ - maar liet zich uiteindelijk niet kennen en accepteerde Laura's uitnodiging. In de mannenvilla’s werden de keuzes ook snel gemaakt. Sidney koos voor Demi, Heikki voor Ayleen, Morgan voor Emma en Roger voor Armanda. Eenmaal aangekomen bij de romantische optrekjes, stonden alle deelnemers met hun mond vol tanden. ,,Wauw, dit is echt heel mooi”, merkte Emma op. ,,Kijk dat uitzicht, je kunt heel ver kijken”, zei ze tegen Morgan terwijl de twee op het balkon van hun enorme villa stonden. De slaapplekken voor die nacht werden ook bij de andere deelnemers positief ontvangen. ,,Dit is een soort glamping”, grapte Jaimy over zijn slaapplek.

Zoenen

De vrijgezelle dames en heren die mee op dreamdate mochten, kregen vanavond de mogelijkheid om voor de laatste keer hun slag te slaan. Dat lukte bij Demi, Armanda, Ayleen en Emma niet. Maar bij Jaimy en Danicio wel. Jaimy daagde Milou namelijk uit om met haar af te spreken als haar relatie met Heikki geen stand zou houden. ,,Zullen we een ding afspreken? Als het nou niet goedkomt met je vriend... dan gaan wij een keertje met zijn tweeën wat eten”, daagde hij Milou uit. Die vroeg zich af wáár ze dan zouden gaan eten. ,,Mag ik je verrassen?”, speelde Jaimy het spelletje slim mee. ,,Ja, is goed”, gaf Milou vervolgens toe.



Bij Rodanya en Danicio leek het er de hele dag op dat er niets zou gebeuren tussen de twee. Rodanya weigerde zelfs een van de oefeningen tijdens hun yogasessie. ,,Dat gaat te ver hoor”, riep ze uit, terwijl ze zich snel uit de voeten maakte van Danicio. Maar toen de nacht eenmaal was aangebroken, en de twee apart van elkaar gingen slapen, gebeurde er toch nog iets opmerkelijks. ,,Pfff, wat een topbed. Dit ligt gewoon voor geen meter”, zei Danicio lichtelijk sarcastisch toen hij op een bedje van kussens was neergestreken. Dat liet Rodanya zich geen twee keer zeggen. ,,Ga hier liggen dan”, fluisterde ze Danicio toe, die reageerde: ,,Je bent gek.”



Enkele seconden later volgden nogal opmerkelijke geluiden - wat leek op zoenen - uit de kamer. Dat vermoeden bevestigde Danicio later in een ander fragment. ,,Op dreamdate zat ik nog op het puntje van haar bed. Toen trok ze me naar achteren en begon me te zoenen.”



In de aflevering van volgende week worden de koppels met elkaars daden geconfronteerd tijdens een gezamenlijk kampvuur. In een kort voorstukje is te zien hoe Demi volledig breekt als Sidney naast har gaat zitten. ,,Je wil niet weten hoe groot ik me heb gehouden”, valt ze tegen hem uit.