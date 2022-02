Galapremière Hazes-musical gecanceld, drie acteurs hebben corona

poll Videoland maakt serie over koningin Máxima: ‘Ontwape­nend verhaal’

Het moet een van de duurste Nederlandse televisieseries ooit worden: een dramareeks over de jonge jaren van koningin Máxima. De serie zal in 2023 op de streamingsdienst Videoland te zien zijn. Wordt het de Nederlandse versie van The Crown?

2 februari