‘Game of Thrones-acteur Kit Harington opgenomen in kliniek'

Kit Harington heeft het zo moeilijk met het einde van Game of Thrones dat hij zijn intrek heeft genomen in een kliniek. Ook kampt de acteur met alcoholproblemen, lieten meerdere ingewijden weten aan The New York Post .

De 32-jarige Harington, die acht seizoenen lang in de huid van Jon Snow kroop, zit volgens de bronnen al een paar weken in een luxe gezondheidskliniek in Connecticut. De Brit krijgt psychologische coaching, gedragstherapie en doet veel aan meditatie. Die aanpak moet hem helpen omgaan met stress en negatieve emoties.

Volgens de ingewijden is Harington bijzonder geraakt door het einde van Game of Thrones. ,,Hij realiseerde zich: dit is het, dit is het einde", klapt een vriend van de acteur uit de school. ,,Ze hebben hier jarenlang zo hard aan gewerkt. Hij vroeg zich af: wat nu?”