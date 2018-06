'Game of Thrones'-krijgt prequel

HBO zegt dat de zender een proefaflevering heeft besteld voor een prequel die zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in 'Game of Thrones' afspeelt en handelt over het "verval van de wereld tijdens het Gouden Tijdperk der Helden". De reeks brengt de geheimen en de geschiedenis van de oorlogvoerende families in het fictieve koninkrijk Westeros in kaart. HBO maakte nog niet bekend wanneer de nieuwe reeks verwacht mag worden.