Geen bewijs van misbruik tijdens tournee The Killers

De vrouwelijke geluidstechnicus schreef in een blog te hebben gezien hoe een vrouw destijds door verschillende tourmedewerkers werd belaagd. Het crewlid, dat blogt onder de naam Chez Cherrie, schreef dat de vrouw was meegenomen naar een kleedkamer en dat mannelijke crewleden haar om de beurt misbruikten. Na afloop zouden haar collega’s in de tourbus hebben opgeschept over wat ze allemaal met haar hadden gedaan. Cherrie liet in haar blog uit 2018 niet weten om welke band het ging, maar maakte afgelopen week bekend dat het om The Killers ging.



De bandleden maakten daarop bekend dat zij een onderzoek naar de beschuldigingen uitvoeren. In een verklaring liet de groep weten de aantijgingen erg serieus te nemen. ,,Het verhaal is walgelijk en hoewel The Killers in 2020 niet meer dezelfde crew hebben als eerder in hun carrière, gaan ze grondig onderzoek doen naar medewerkers van toen en nu.”



In een verklaring aan de BBC laat het juridische team van de band weten dat het op basis van het onderzoek heeft geconcludeerd dat de beschuldigingen nergens op zijn gebaseerd. De onderzoekers wisten het vermeende slachtoffer op te sporen, die ontkent dat er misbruik heeft plaatsgevonden. In een gesprek met Chez Cherrie heeft de vrouw laten weten het vermeende incident nooit zelf te hebben gezien. Ook bleken veel details uit de omschrijving in het blog niet te kloppen. Wel zou een mannelijke technicus destijds problematisch gedrag hebben vertoond, onder meer door vulgaire taal uit te slaan. Hij werkt inmiddels niet meer voor The Killers.