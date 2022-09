Geen cliché ontbreekt in romkom met veteranen Julia Roberts en George Clooney

Avondshow met Lubach scoort pannen van het dak: beste kijkcij­fers van tweede seizoen

De Avondshow met Arjen Lubach heeft al de hele week meer dan een miljoen kijkers per avond. Daarmee heeft het satirische VPRO-programma qua kijkcijfers de beste week van het tweede seizoen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Op woensdag was De Avondshow, met een vierde plek in de kijklijst, buiten de grote journaals om zelfs het best bekeken programma van de avond.

