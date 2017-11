Geen finaleplaats Miss Universe voor Brabantse Nicky

Kwestie van smaak

Directeur Miss Nederland Organisatie Kim Kötter was aanwezig bij de verkiezing in Las Vegas: ,,De druk was hoog en Nicky had maar een paar weken om zich hierop voor te bereiden. Het blijft altijd een kwestie van smaak of je in de top 16 komt of niet, dat bepalen de zes juryleden en het publiek. We zijn in iedere geval enorm trots op haar."



Bang voor een lege agenda hoeft Nicky in elk geval niet te zijn. In december maakt de oud-winnares van Holland's Next Top Model samen met veertien collega 'Missen' uit verschillende landen een bezoek aan de Filipijnen. In januari staat er een reis naar Nepal gepland voor Dance4Life, een organisatie waarbij ook topmodel Doutzen Kroes en DJ Hardwell aangesloten zijn.