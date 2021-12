Geen hit en toch stabiel in Top 2000: ‘Ik snap er niets van, het wordt 2, 3 keer per jaar gedraaid op de radio’

Van scheepsjon­gen tot schatrijke crooner: zo werd Michael Bublé populair­der dan Madonna

Het einde van het jaar is in zicht en dus schalt Michael Bublé (46) weer door de feestelijk versierde winkelcentra en huiskamers. Het leven van de crooner heeft best wat weg van een kerstverhaal: hij ploeterde zes zomers als visser op zee en had zijn droom om te zingen bijna opgeborgen toen hij ontdekt werd op de bruiloft van de dochter van de Canadese premier.

