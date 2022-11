Geen knusse kerst meer bij SBS 6: haardvuur keert niet terug

Vorig jaar was op eerste kerstdag vier uur lang een haardvuur te zien op de zender. Talpa-directeur Marco Louwerens kwam met het idee. ,,In Scandinavië is dat een keer een hele dag gedaan, ik vond het een fantastisch idee”, zei hij destijds. ,,Een beetje ingestoken door corona. Als je iets samen kunt vieren, doe het dan. Beetje slap ouwehoeren, spelletjes doen, vuurtje op de achtergrond. Sympathiek, even écht aandacht voor elkaar. En niet meer dan dat.”



Het vuur trok gemiddeld 281.000 kijkers. De kijkpiek zat rond 20.30 uur, toen bijna 400.000 mensen het haardvuur aan hadden staan. Op sociale media was #haardvuur vrijwel de hele avond trending. Het wemelde van de grappen op de platformen. ‘Elk haardblok staat voor een mislukt format van dit jaar.’ En ‘Welkom bij een avondvullende editie van Haard van Nederland’, grapte een andere kijker subtiel verwijzend naar Hart van Nederland.



Dit jaar kiest Talpa tijdens eerste kerstdag voor ander beeld op SBS6. Op 25 december is onder meer een kerstspecial te zien van De Alleskunner VIPS.