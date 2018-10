Geen #MeToo voor Nicole Kidman dankzij haar huwelijk met Tom Cruise

De Australische heeft het bijna nooit over haar eerste huwelijk, maar zegt in een essay: ,,Ik trouwde erg jong en dat heeft me beschermd. Ik deed dat uit liefde, maar getrouwd zijn met een extreem machtige man heeft me behoed voor seksueel wangedrag. Ik werkte, maar ik was enorm afgeschermd. Dus toen dat over was op mijn 32ste of 33ste, voelde het een beetje alsof ik volwassen moest worden."



De 51-jarige actrice geeft in het stuk ook aan waarom ze niet vaak praat over haar tijd met Cruise, met wie ze elf jaar was getrouwd en twee kinderen adopteerde. ,,Mijn huwelijk met Tom Cruise op mijn 22ste breng ik niet graag ter sprake. Dat voelt een beetje respectloos, aangezien ik nu ben getrouwd met de man die mijn grote liefde is."



Nicole trouwde in 2016 met countryzanger Keith Urban. Het stel heeft twee dochters samen.