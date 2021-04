Geen mondkapjes in Oscaruitzending

De ceremonie volgt daarbij de regels die momenteel gelden voor alle film- en televisieopnames in Los Angeles. In Union Station in die stad, waar het gros van de Academy Awards wordt uitgereikt, kunnen maximaal 170 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Omdat een groot deel daarvan uit de crew bestaat, worden andere genodigden op gezette tijden in en uit de treinterminal geëscorteerd. Alle aanwezigen moeten een temperatuurcheck ondergaan voor binnenkomst en minimaal drie coronatesten hebben ondergaan in de dagen voorafgaand aan de ceremonie.